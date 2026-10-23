Рынок акций позитивно отреагировал на итоги заседания ЦБ
По состоянию на 16:00 мск 23 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,76% и составил 2448,07. Индекс РТС вырос на 0,76% и составил 950,62.
На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% второй раз подряд.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Россети» – 0,06 руб. (+3,79%)
Группа ЛСР – 566,60 руб. (+3,71%)
«Русснефть» – 94,50 руб. (+3,67%)
«Новатэк» – 1177,30 руб. (+2,95%)
ММК – 23,62 руб. (+2,76%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ЮГК – 0,71 руб. (-3,39%)
«Глоракс» – 39,87 руб. (-1,58%)
«Ренессанс страхование» – 69 руб. (-1,12%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,38 руб. (-1%)
«Яндекс» – 3370,50 руб. (-0,84%)
Общий объем торгов составил 48,07 млрд руб.