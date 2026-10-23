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Главная / Инвестиции /

Рынок акций позитивно отреагировал на итоги заседания ЦБ

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 23 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,76% и составил 2448,07. Индекс РТС вырос на 0,76% и составил 950,62.

На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% второй раз подряд.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 48,07 млрд руб.

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