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Главная / Общество /

В РФ впервые вернулись военные из ДНР, ЛНР и Крыма в рамках обмена с Украиной

Ксения Наумчик
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

В рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270» в РФ вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Из числа вернувшихся 31 человек прибыл из ДНР, 13 – из ЛНР, еще шестеро – из Крыма.

Лантратова заявила, что с 2022 г. украинская сторона не соглашалась включать российских военнопленных из этих регионов в обменный процесс. По ее словам, добиться согласия на их возвращение удалось в результате переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

По данным Минобороны России, российские военнослужащие, освобожденные из плена, сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает Лантратова. Бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. Благодаря выстроенной коммуникации, отметила Лантратова, из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.

15 сентября омбудсмен говорила, что Россия и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей.

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