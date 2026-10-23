В РФ впервые вернулись военные из ДНР, ЛНР и Крыма в рамках обмена с Украиной
В рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270» в РФ вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Из числа вернувшихся 31 человек прибыл из ДНР, 13 – из ЛНР, еще шестеро – из Крыма.
Лантратова заявила, что с 2022 г. украинская сторона не соглашалась включать российских военнопленных из этих регионов в обменный процесс. По ее словам, добиться согласия на их возвращение удалось в результате переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
По данным Минобороны России, российские военнослужащие, освобожденные из плена, сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает Лантратова. Бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.
20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. Благодаря выстроенной коммуникации, отметила Лантратова, из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Речь идет о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.
15 сентября омбудсмен говорила, что Россия и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей.