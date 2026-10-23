ЦБ ожидает восстановления выбывших производственных мощностей в 2027 году
Банк России в базовом сценарии прогнозирует восстановление выбывших производственных мощностей в 2027 г., однако пока не может определить точные сроки этого процесса. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
По ее словам, неопределенность связана в том числе со скоростью восстановления производственных возможностей предприятий.
Дополнительные риски создают вторичные и косвенные последствия этого процесса, включая его влияние на цены широкого спектра товаров и инфляционные ожидания, отметила Набиуллина.
13 октября заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что совет директоров Банка России на заседании 23 октября уточнит влияние выбытия производственных мощностей в результате атак на макроэкономический прогноз.
5 октября Заботкин говорил, что в 2027 г. спрос в российской экономике сравняется с производственными возможностями. Это должно создать условия для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.
23 сентября Банк России сообщил, что ожидает постепенного восстановления выбывших мощностей до конца 2026 г. В регуляторе тогда отмечали, что рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.