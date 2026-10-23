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ЦБ ожидает восстановления выбывших производственных мощностей в 2027 году

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России в базовом сценарии прогнозирует восстановление выбывших производственных мощностей в 2027 г., однако пока не может определить точные сроки этого процесса. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, неопределенность связана в том числе со скоростью восстановления производственных возможностей предприятий.

Дополнительные риски создают вторичные и косвенные последствия этого процесса, включая его влияние на цены широкого спектра товаров и инфляционные ожидания, отметила Набиуллина.

13 октября заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что совет директоров Банка России на заседании 23 октября уточнит влияние выбытия производственных мощностей в результате атак на макроэкономический прогноз.

5 октября Заботкин говорил, что в 2027 г. спрос в российской экономике сравняется с производственными возможностями. Это должно создать условия для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

23 сентября Банк России сообщил, что ожидает постепенного восстановления выбывших мощностей до конца 2026 г. В регуляторе тогда отмечали, что рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.

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