ЦБ ожидает восстановления выбывших производственных мощностей в 2027 году

Банк России в базовом сценарии прогнозирует восстановление выбывших производственных мощностей в 2027 г., однако пока не может определить точные сроки этого процесса. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.