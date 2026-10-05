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Главная / Экономика /

Заботкин: спрос в 2027 году сравняется с производственными возможностями

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Спрос в российской экономике в 2027 г. сравняется с производственными возможностями, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Совете Федерации.

11 июня Заботкин в интервью «Ведомостям» говорил, что денежно-кредитная политика должна обеспечивать соответствие роста спроса производственным возможностям экономики. По его словам, темпы роста экономики ограничены скоростью расширения производственных возможностей, а этот процесс требует времени.

23 сентября Банк России сообщил, что рост внутреннего спроса до конца 2026 г. станет более сдержанным. В ЦБ тогда отмечали, что выбывшие мощности будут постепенно восстанавливаться, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет. Регулятор ожидал возвращения экономики к сбалансированной динамике спроса и предложения.

11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Тогда регулятор прогнозировал годовую инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 г. и ее возвращение к цели в 4% в 2027 г.

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