Заботкин: спрос в 2027 году сравняется с производственными возможностями

23 сентября Банк России сообщил, что рост внутреннего спроса до конца 2026 г. станет более сдержанным. В ЦБ тогда отмечали, что выбывшие мощности будут постепенно восстанавливаться, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет. Регулятор ожидал возвращения экономики к сбалансированной динамике спроса и предложения.