Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YAKG38-2,06%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,58+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика / Интервью /

Алексей Заботкин: «Проводимая денежно-кредитная политика соответствует текущим обстоятельствам»

Зампред Банка России о влиянии ключевой ставки на экономику и бизнес
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Член совета директоров и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин
Член совета директоров и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин / Алексей Орлов / Ведомости

В деловых кругах не утихают споры о жесткости денежно-кредитной политики (ДКП). Малый бизнес предупреждает о банкротствах из-за ставок, крупный – об инвестиционной паузе, а часть экономистов предлагают ЦБ подумать о стимулировании роста ВВП. Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» объяснил, почему регулятор отказывается от излишней мягкости, как ключевая ставка на самом деле влияет на компании, какое влияние на решения ЦБ оказывает бюджетная политика и конфликт на Ближнем Востоке.

Вы видите часть этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте