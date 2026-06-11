В деловых кругах не утихают споры о жесткости денежно-кредитной политики (ДКП). Малый бизнес предупреждает о банкротствах из-за ставок, крупный – об инвестиционной паузе, а часть экономистов предлагают ЦБ подумать о стимулировании роста ВВП. Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» объяснил, почему регулятор отказывается от излишней мягкости, как ключевая ставка на самом деле влияет на компании, какое влияние на решения ЦБ оказывает бюджетная политика и конфликт на Ближнем Востоке.