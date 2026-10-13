Заботкин: ЦБ учтет последствия атак при обновлении прогноза
Совет директоров Банка России на заседании 23 октября уточнит влияние выбытия производственных мощностей в результате атак на макроэкономический прогноз. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
«Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов временного выбытия производственных и логистических мощностей в разных отраслях экономики», – сказал он журналистам.
23 сентября Банк России сообщил, что ожидает постепенного восстановления выбывших мощностей до конца 2026 г. В регуляторе тогда отмечали, что рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.
5 октября Заботкин заявил, что в 2027 г. спрос в российской экономике сравняется с производственными возможностями. Это должно создать условия для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.
12 октября зампред ЦБ сообщил, что сокращение дефицита федерального бюджета необходимо для снижения ключевой ставки в 2027 г. По его словам, бюджетные расходы влияют на совокупный спрос и учитываются при принятии решений по денежно-кредитной политике.