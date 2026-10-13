Заботкин: ЦБ учтет последствия атак при обновлении прогноза

23 сентября Банк России сообщил, что ожидает постепенного восстановления выбывших мощностей до конца 2026 г. В регуляторе тогда отмечали, что рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.