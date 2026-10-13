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Главная / Экономика /

Заботкин: ЦБ учтет последствия атак при обновлении прогноза

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября уточнит влияние выбытия производственных мощностей в результате атак на макроэкономический прогноз. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов временного выбытия производственных и логистических мощностей в разных отраслях экономики», – сказал он журналистам.

23 сентября Банк России сообщил, что ожидает постепенного восстановления выбывших мощностей до конца 2026 г. В регуляторе тогда отмечали, что рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а оснований говорить о возобновлении перегрева экономики пока нет.

5 октября Заботкин заявил, что в 2027 г. спрос в российской экономике сравняется с производственными возможностями. Это должно создать условия для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

12 октября зампред ЦБ сообщил, что сокращение дефицита федерального бюджета необходимо для снижения ключевой ставки в 2027 г. По его словам, бюджетные расходы влияют на совокупный спрос и учитываются при принятии решений по денежно-кредитной политике.

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