ЦБ рассчитывает на дезинфляционный характер нового проекта бюджета
Банк России рассчитывает, что новый проект бюджета будет иметь дезинфляционный характер в течение прогнозного периода. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«И мы исходим из того, что бюджет будет вносить дезинфляционный вклад на прогнозном периоде», – отметила она.
В ходе своего выступления Набиуллина также сообщила, что текущие темпы роста цен в России, согласно прогнозу ЦБ, замедлятся до 4% в течение первой половины 2027 г. При этом инфляционные ожидания населения, несмотря на снижение за последний месяц, остаются вблизи максимальных значений за два года. Набиуллина также объяснила, что повышенная инфляция обусловлена временными факторами, а по мере восстановления производства и сохранения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики рост цен будет замедляться.
Как следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 23 октября, годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%. По оценке ЦБ, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонной корректировки ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился с 4,5 до 6,2%. По данным регулятора, на динамику цен продолжали влиять нестабильные компоненты, прежде всего моторное топливо.