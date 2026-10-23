ЦБ ожидает возвращения роста цен в России к 4% в первом полугодии 2027 года
Текущие темпы роста цен в России, согласно прогнозу Банка России, замедлятся до 4% в течение первой половины 2027 г. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«По нашему прогнозу, текущие темпы роста цен вернутся к 4% в течение первого полугодия следующего года», – сказала она.
При этом инфляционные ожидания населения, несмотря на снижение за последний месяц, остаются вблизи максимальных значений за два года. Кроме того, заметно выросли ожидания аналитиков и участников финансового рынка, сообщила глава Центробанка.
Набиуллина также объяснила, что повышенная инфляция обусловлена временными факторами, а по мере восстановления производства и сохранения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики рост цен будет замедляться.
Как следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 23 октября, годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%. По оценке ЦБ, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонной корректировки ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился с 4,5 до 6,2%. По данным регулятора, на динамику цен продолжали влиять нестабильные компоненты, прежде всего моторное топливо.
21 октября Банк России сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения на один процентный пункт, до 13,2%. При этом ожидания россиян на пятилетнем горизонте выросли с 10,7 до 12,2%.
В тот же день Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,05% за период с 13 по 19 октября против 0,11% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 6,15%.