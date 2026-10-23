ЦБ ожидает возвращения роста цен в России к 4% в первом полугодии 2027 года

Как следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 23 октября, годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%. По оценке ЦБ, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%. В III квартале текущий рост цен с учетом сезонной корректировки ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился с 4,5 до 6,2%. По данным регулятора, на динамику цен продолжали влиять нестабильные компоненты, прежде всего моторное топливо.