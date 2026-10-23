Митрополит Тихон предупредил об интеллектуальной деградации из-за ИИ

На эту же проблему 24 сентября указал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, деградация человеческого сознания является основной угрозой развития ИИ. Он призвал защищаться не от ИИ как такового, а защищать самих себя от того, что деградация может отучить нас справляться с вызовами окружающего мира. Именно поэтому необходимо сохранение культуры, заключил Швыдкой.