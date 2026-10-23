Митрополит Тихон предупредил об интеллектуальной деградации из-за ИИ

Митрополит Тихон предупредил об интеллектуальной деградации из-за ИИОн привел в пример журналистов, которые поручают нейросетям подготовку идей и вариантов текстов
Использование искусственного интеллекта (ИИ) без критического подхода может привести к интеллектуальной деградации человека. Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон на Десятой конференции Сберуниверситета про обучение и развитие «Больше чем обучение».
«Мы получим в ближайшее время, я это вижу уже сейчас, интеллектуальных дебилов. Люди, которые в совершенстве владеют искусственным интеллектом ... и сами при этом стремительно, стремительно деградируют», – подчеркнул владыка Тихон (цитата по РБК).
В качестве примера он привел журналистов, которые поручают нейросетям подготовку идей и вариантов текстов. Митрополит отметил, что сервис Claude способен предложить 20 вариантов материала, причем более интересных, чем те, которые человек придумал бы самостоятельно. Однако регулярная передача такой работы ИИ, по его мнению, может иметь негативные последствия для интеллектуального развития журналиста.
На эту же проблему 24 сентября указал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, деградация человеческого сознания является основной угрозой развития ИИ. Он призвал защищаться не от ИИ как такового, а защищать самих себя от того, что деградация может отучить нас справляться с вызовами окружающего мира. Именно поэтому необходимо сохранение культуры, заключил Швыдкой.
21 октября «Ведомости» со ссылкой на исследования Финансового университета писали, что использование ИИ в образовательном процессе вузов создает риски снижения самостоятельности студентов и ослабления их критического мышления.