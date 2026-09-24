Швыдкой назвал деградацию сознания главной угрозой развития ИИ

«Нейросети уже сейчас ведут к деградации человеческого сознания. Вот эта проблема, пожалуй, самая острая. Потому что если сегодня мы еще, так сказать, с этой нейросетью шутим, то завтра она будет заменять очень многое. Не только там собеседника, но и вообще все остальное», – сказал он.