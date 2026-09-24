Швыдкой назвал деградацию сознания главной угрозой развития ИИ
Деградация человеческого сознания является основной угрозой развития искусственного интеллекта (ИИ). С таким мнением выступил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на дискуссии «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск», которая прошла на Петербургском форуме объединенных культур.
«Нейросети уже сейчас ведут к деградации человеческого сознания. Вот эта проблема, пожалуй, самая острая. Потому что если сегодня мы еще, так сказать, с этой нейросетью шутим, то завтра она будет заменять очень многое. Не только там собеседника, но и вообще все остальное», – сказал он.
Швыдкой добавил, что в этот момент возникнет ситуация, при которой психофизиологические органы и, соответственно, мозг начнут трансформироваться. Он призвал защищаться не от ИИ как такового, а защищать самих себя от того, что деградация может отучить нас справляться с вызовами окружающего мира. Именно поэтому необходимо сохранение культуры, заключил он.
Накануне глава разработчика ИИ OpenAI Сэм Альтман предупредил о риске быстрого развития ИИ. На трибуне Совета Безопасности ООН он объявил, что значение этих рисков будет возрастать по мере приближения к созданию систем, которые смогут самостоятельно совершенствовать себя и последующие версии.