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Главная / Технологии /

Швыдкой назвал деградацию сознания главной угрозой развития ИИ

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Деградация человеческого сознания является основной угрозой развития искусственного интеллекта (ИИ). С таким мнением выступил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на дискуссии «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск», которая прошла на Петербургском форуме объединенных культур.

«Нейросети уже сейчас ведут к деградации человеческого сознания. Вот эта проблема, пожалуй, самая острая. Потому что если сегодня мы еще, так сказать, с этой нейросетью шутим, то завтра она будет заменять очень многое. Не только там собеседника, но и вообще все остальное», – сказал он. 

Швыдкой добавил, что в этот момент возникнет ситуация, при которой психофизиологические органы и, соответственно, мозг начнут трансформироваться. Он призвал защищаться не от ИИ как такового, а защищать самих себя от того, что деградация может отучить нас справляться с вызовами окружающего мира. Именно поэтому необходимо сохранение культуры, заключил он.

Накануне глава разработчика ИИ OpenAI Сэм Альтман предупредил о риске быстрого развития ИИ. На трибуне Совета Безопасности ООН он объявил, что значение этих рисков будет возрастать по мере приближения к созданию систем, которые смогут самостоятельно совершенствовать себя и последующие версии.

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