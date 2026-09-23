Глава OpenAI Альтман предупредил о риске быстрого развития ИИ

14 сентября председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал опасения по поводу стремительного развития ИИ реальными. Создатели генеративного ИИ при этом опасаются прежде всего не гибели человечества, а последствий возможных аварий с участием разработанных на его основе систем, сказал он. Медведев отметил, что программный продукт с продвинутой версией ИИ может использоваться для управления крупным производством или транспортным узлом. Ошибка такой системы, считает он, способна привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС.