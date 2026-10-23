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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль ЛЭСК по РСБУ за девять месяцев выросла на 61,4%

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) за январь – сентябрь по РСБУ выросла на 61,4% год к году. Результат составил 1,43 млрд руб. Отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка при этом снизилась на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. и составила 11,92 млрд руб.

Заметнее всего изменилась статья расходов отложенного налога на прибыль организаций – в прошлом году она составила -160,28 млн руб., а в этом – уже 475 000 руб. Выросли прочие доходы – с 346,55 млн до 876,49 млн руб.

ЛЭСК – главный поставщик электроэнергии в Липецкой области, образован 11 января 2005 г. Акции компании торгуются на Московской бирже (3-й уровень листинга). Цена варьируется в диапазоне от 46,30 – 46,35 руб. за штуку.

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