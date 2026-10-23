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Главная / Экономика /

Набиуллина: рисков финансовой стабильности экономики РФ сейчас нет

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности российской экономики. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции на 2026 г. до 7,1–7,6%. По его оценке, устойчивый рост цен пока не замедляется, а инфляционные ожидания остаются высокими.

13 октября стало известно, что ЦБ отказался сохранять льготы при расчете концентрации кредитных рисков на крупных заемщиков. С 2028 г. банки должны будут применять единый коэффициент риска в размере 100% при расчете соответствующего норматива для корпоративных заемщиков.

24 сентября Набиуллина заявила, что кредитные риски в российской экономике остаются под контролем. По ее словам, финансовое состояние корпоративных заемщиков не является выдающимся, однако отношение их прибыли к ВВП соответствует уровню 2017–2019 гг.

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