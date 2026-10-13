ЦБ отказался сохранить льготы при расчете концентрации на крупных заемщиков

С 1 января 2028 г. банки будут применять риск-вес 100% ко всем корпоративным заемщикам при расчете норматива концентрации Н6 (не более 25% от собственных средств). Сейчас для компаний инвесткласса действует риск-вес 65%, поэтому при лимите 25% банк фактически может выдать одной группе заемщиков до 38% капитала, а госкомпаниям с выручкой более 2% ВВП (риск-вес 50%) – до половины капитала. Новое правило ЦБ намерен распространить и на уже выданные кредиты.