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ЦБ отказался сохранить льготы при расчете концентрации на крупных заемщиков

С 2028 года ее будут считать по номиналу, несмотря на возражения крупных банков
Екатерина Литова
Реформу концентрации критиковали и крупнейшие клиенты банков – «Газпром» и «Росатом»
Реформу концентрации критиковали и крупнейшие клиенты банков – «Газпром» и «Росатом» / Алексей Орлов / Ведомости

Банк России подвел итоги очередного обсуждения изменений в регулировании рисков кредитной концентрации. Он отказался сохранить льготные риск-веса при расчете концентрации на корпоративных заемщиков – на этом настаивали крупные банки, среди которых ВТБ и Газпромбанк, говорится в сводной таблице замечаний на проект изменений.

Спор за концентрацию

С 1 января 2028 г. банки будут применять риск-вес 100% ко всем корпоративным заемщикам при расчете норматива концентрации Н6 (не более 25% от собственных средств). Сейчас для компаний инвесткласса действует риск-вес 65%, поэтому при лимите 25% банк фактически может выдать одной группе заемщиков до 38% капитала, а госкомпаниям с выручкой более 2% ВВП (риск-вес 50%) – до половины капитала. Новое правило ЦБ намерен распространить и на уже выданные кредиты.

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