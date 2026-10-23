Румыния запросила у НАТО допсредства ПВО после инцидента в Черном море
Румыния обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные оборонные средства после удара беспилотников по торговому судну вблизи порта Констанца. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны Никушора Дана, передает «РИА Новости».
По данным президентской администрации, Бухарест запросил у партнеров средства противовоздушной обороны и радиолокационного контроля. Они необходимы для защиты судоходства и прибрежных районов.
Дан подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена вступать в прямую военную конфронтацию.
До этого Дан сообщил, что коммерческий сухогруз под флагом Коморских Островов был поражен дроном и затонул у территориальных вод Румынии. На борту находились 13 моряков: девять человек удалось спасти, один погиб, еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести.
14 октября исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать единое военное командование прибрежных стран НАТО на Черном море. По словам Мируцэ, он предложил болгарскому коллеге направить совместное письмо руководству альянса в поддержку инициативы. Предполагается, что размещение командования и руководство им будут поочередно переходить между всеми прибрежными государствами НАТО. Румыния готова возглавить новую структуру и разместить ее на своем черноморском побережье с 2028 г. До этого момента Бухарест согласен на работу командования на турецком побережье с участием румынских и болгарских офицеров.