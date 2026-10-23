Румыния запросила у НАТО допсредства ПВО после инцидента в Черном море

14 октября исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать единое военное командование прибрежных стран НАТО на Черном море. По словам Мируцэ, он предложил болгарскому коллеге направить совместное письмо руководству альянса в поддержку инициативы. Предполагается, что размещение командования и руководство им будут поочередно переходить между всеми прибрежными государствами НАТО. Румыния готова возглавить новую структуру и разместить ее на своем черноморском побережье с 2028 г. До этого момента Бухарест согласен на работу командования на турецком побережье с участием румынских и болгарских офицеров.