Румыния предложила создать единое командование НАТО на Черном море
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать единое военное командование прибрежных стран НАТО на Черном море. Об этом он заявил в Facebook
По словам Мируцэ, он предложил болгарскому коллеге направить совместное письмо руководству альянса в поддержку инициативы. Предполагается, что размещение командования и руководство им будут поочередно переходить между всеми прибрежными государствами НАТО.
Румыния готова возглавить новую структуру и разместить ее на своем черноморском побережье с 2028 г. До этого момента Бухарест согласен на работу командования на турецком побережье с участием румынских и болгарских офицеров.
Мируцэ связал инициативу с инцидентами в Черном море, заявив, что происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве и на море больше нельзя рассматривать как отдельные национальные проблемы.
13 октября DPA со ссылкой на представителя военного штаба альянса в бельгийском Монсе писало, что НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием вооруженных сил 17 стран. Маневры продлятся до конца следующей недели. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из состава 33-го тактического авиационного крыла. По данным ВВС ФРГ, в учениях также принимают участие несколько десятков немецких военнослужащих.
5 октября Bloomberg писало, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. По данным Bloomberg, документ должен определить порядок действий НАТО при якобы возможном вторжении на территорию альянса. Концепция предполагает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями.