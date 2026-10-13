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DPA: НАТО начинает ядерные учения с участием 17 стран

Татьяна Мозолевская
U.S. Air Force
U.S. Air Force

НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием вооруженных сил 17 стран. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя военного штаба альянса в бельгийском Монсе.

Маневры продлятся до конца следующей недели. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из состава 33-го тактического авиационного крыла. По данным ВВС ФРГ, в учениях также принимают участие несколько десятков немецких военнослужащих.

По данным издания, НАТО не раскрывает подробности сценария учений, однако отмечает, что их масштаб сопоставим с прошлогодним. Тогда в маневрах участвовали около 2000 военнослужащих и более 70 самолетов, включая истребители F-35, самолеты-разведчики и воздушные заправщики.

По оценкам военных экспертов, в ходе Steadfast Noon отрабатываются транспортировка ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам, его установка на боевые машины и проведение учебных атак. При этом используются исключительно учебные бомбы без ядерных боеголовок. В альянсе подчеркивают, что учения носят плановый характер и не связаны с текущими международными событиями.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что учения призваны поддерживать эффективность и надежность ядерного сдерживания альянса. По его словам, маневры также демонстрируют единство и решимость государств – членов НАТО.

21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в свое время НАТО было создано для конфронтации и сейчас блок остается инструментом конфронтации.

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