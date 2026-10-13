DPA: НАТО начинает ядерные учения с участием 17 стран

По оценкам военных экспертов, в ходе Steadfast Noon отрабатываются транспортировка ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам, его установка на боевые машины и проведение учебных атак. При этом используются исключительно учебные бомбы без ядерных боеголовок. В альянсе подчеркивают, что учения носят плановый характер и не связаны с текущими международными событиями.