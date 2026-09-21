Песков назвал НАТО инструментом конфронтации

21 сентября в Северо-Западной Европе начинаются военно-морские и военно-воздушные учения Strike Warrior 26 под руководством Великобритании с участием сил союзников по НАТО. По данным «Известий», в учениях будут задействованы британская авианосная ударная группа, Первое постоянное военно-морское соединение НАТО (SNMG1) и подразделения ВВС нескольких государств, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, блок отрабатывает перехват российских подводных лодок Северного флота на рубеже между Исландией и Фарерскими островами, а также блокирование выходов из Балтики в Атлантику.