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Песков назвал НАТО инструментом конфронтации

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В свое время НАТО было создано для конфронтации, и сейчас блок остается инструментом конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перекрытие альянсом выходов из Балтики в Атлантику и перехват кораблей на рубеже Исландия – Фарерские острова.

«Да, и причем перекладку торговых судов отрабатывают в НАТО. Это очень важно – отметить этот нюанс. В целом, в сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется», – сказал Песков.

21 сентября в Северо-Западной Европе начинаются военно-морские и военно-воздушные учения Strike Warrior 26 под руководством Великобритании с участием сил союзников по НАТО. По данным «Известий», в учениях будут задействованы британская авианосная ударная группа, Первое постоянное военно-морское соединение НАТО (SNMG1) и подразделения ВВС нескольких государств, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценкам, блок отрабатывает перехват российских подводных лодок Северного флота на рубеже между Исландией и Фарерскими островами, а также блокирование выходов из Балтики в Атлантику.

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