Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы атаки РФ

При этом 12 июня сам Гринкевич заявлял, что, согласно изученным им разведданным, Россия не стремится к военному конфликту с НАТО. 1 октября президент России Владимир Путин также заявил, что Москва не намерена нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе. В июле страны НАТО, со своей стороны, согласовали формулировку о России как о «долгосрочной угрозе» безопасности альянса.