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Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы атаки РФ

Анна Виноградова
NATO / Flickr
NATO / Flickr

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. Об этом сообщает Bloomberg, ознакомившийся с несекретной версией документа. Стратегия получила название Theory of Victory («Теория победы»).

Документ планируется представить в Польше 12 октября. По данным Bloomberg, он должен определить порядок действий НАТО при якобы возможном вторжении на территорию альянса. Концепция предполагает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями. На первом этапе планируется задействовать сухопутные силы восточного фланга, недорогие беспилотники, системы с небольшим числом операторов и средства наведения с использованием искусственного интеллекта. После получения свободы действий силы НАТО смогут наносить удары по системам командования и управления противника, пишет агентство.

Часть этих технологий уже предусмотрена инициативой по сдерживанию на восточном фланге. В августе Politico сообщали о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ. Искусственный интеллект предполагается использовать в том числе для пилотирования и поиска целей, при этом окончательное решение об ударе должен принимать оператор.

При этом 12 июня сам Гринкевич заявлял, что, согласно изученным им разведданным, Россия не стремится к военному конфликту с НАТО. 1 октября президент России Владимир Путин также заявил, что Москва не намерена нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе. В июле страны НАТО, со своей стороны, согласовали формулировку о России как о «долгосрочной угрозе» безопасности альянса.

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