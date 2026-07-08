Рютте: НАТО признает Россию долгосрочной угрозой

3 июля агентство Reuters сообщило, что лидеры стран НАТО в ходе саммита в Анкаре объявят Россию «долгосрочной угрозой безопасности» для альянса. Издание также писало, что участники саммита, в том числе США, также намерены объявить о «железной приверженности» НАТО в ходе подписания документа.