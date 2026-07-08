Рютте: НАТО признает Россию долгосрочной угрозой
НАТО объявит Россию «долгосрочной угрозой» альянсу в итоговой декларации саммита, который проходит в Анкаре. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Я ожидаю, что сегодня мы коллективно признаем Россию долгосрочной угрозой для территории НАТО», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Рютте подчеркнул, у него есть «ясные ожидания» об утверждении такого тезиса в документе.
3 июля агентство Reuters сообщило, что лидеры стран НАТО в ходе саммита в Анкаре объявят Россию «долгосрочной угрозой безопасности» для альянса. Издание также писало, что участники саммита, в том числе США, также намерены объявить о «железной приверженности» НАТО в ходе подписания документа.
30 июня руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Стокгольм рассматривает нынешние отношения с Россией как долгосрочное стратегическое противостояние и описывает их фразой «назад пути нет». Он выразил мнение, что происходящее нельзя считать временным кризисом и страны уже сделали свой выбор, поэтому возврат к прежней модели отношений невозможен.