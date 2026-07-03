Reuters: страны НАТО в Анкаре объявят Россию «долгосрочной угрозой» альянсу
Лидеры стран НАТО в ходе саммита в Анкаре объявят Россию «долгосрочной угрозой безопасности» для альянса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст итоговой декларации, подготовленной послами государств.
По данным издания, все участники саммита, в том числе США, также намерены объявить о «железной приверженности» НАТО в ходе подписания документа. В материале отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп сомневался в приверженности пакту о взаимной обороне НАТО и говорил, что страна может выйти из блока. При этом сейчас подписание декларации предполагает, что глава Белого дома «готов отказаться от этих идей, по крайней мере пока».
30 июня руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Стокгольм рассматривает нынешние отношения с Россией как долгосрочное стратегическое противостояние и описывает их фразой «назад пути нет». По его оценке, происходящее нельзя считать временным кризисом. Нильссон выразил мнение, что страны уже сделали свой выбор, поэтому возврат к прежней модели отношений невозможен. Он также отметил, что отношения Москвы и Стокгольма перешли в стадию глубокой и продолжительной конфронтации.
24 июня секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. Рютте рассказал, что Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок. По его словам, изменения помогут облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства.