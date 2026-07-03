Reuters: страны НАТО в Анкаре объявят Россию «долгосрочной угрозой» альянсу

По данным издания, все участники саммита, в том числе США, также намерены объявить о «железной приверженности» НАТО в ходе подписания документа. В материале отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп сомневался в приверженности пакту о взаимной обороне НАТО и говорил, что страна может выйти из блока. При этом сейчас подписание декларации предполагает, что глава Белого дома «готов отказаться от этих идей, по крайней мере пока».