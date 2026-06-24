Рютте призвал НАТО к наращиванию запасов вооружений

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пока не допускают ударов по России со своей территории, так как понимают, что за этим последует ответ со стороны Москвы. Российский лидер подчеркнул, что рейтинг политических сил, которые выступают за военную конфронтацию и усиление агрессии против страны, катастрофически снижается.