Рютте призвал НАТО к наращиванию запасов вооружений
НАТО необходимо увеличить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Fox News.
«Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом», – сказал он.
Рютте рассказал, что президент США Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок. По его словам, изменения помогут облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства. Кроме того, генсек отметил, что американский лидер может встретиться с представителями крупных оборонных компаний США 24 июня.
23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пока не допускают ударов по России со своей территории, так как понимают, что за этим последует ответ со стороны Москвы. Российский лидер подчеркнул, что рейтинг политических сил, которые выступают за военную конфронтацию и усиление агрессии против страны, катастрофически снижается.
18 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на государства Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что не располагает данными, которые могли бы свидетельствовать о подобных намерениях Москвы. Поводом для заявления Стубба стали слова главнокомандующего вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который ранее допустил, что Россия якобы может стремиться «проверить альянс на прочность».