Стубб усомнился в возможности конфликта России и НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на государства Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в интервью шведоязычной газете Hufvudstadsbladet.
Глава финского государства подчеркнул, что не располагает данными, которые могли бы свидетельствовать о подобных намерениях Москвы. Поводом для заявления Стубба стали слова главнокомандующего вооруженными силами Швеции Микаэля Классона, который ранее допустил, что Россия якобы может стремиться «проверить альянс на прочность».
Помимо оценки ситуации вокруг НАТО, президент Финляндии затронул тему украинского конфликта. По его мнению, боевые действия не завершатся в ближайшее время. Стубб предположил, что противостояние продолжится как минимум в течение следующих трех – четырех месяцев.
10 июня Стубб заявил, что не считает себя подходящим кандидатом для ведения переговоров с Россией и полагает, что контакты с Москвой должны взять на себя крупнейшие европейские государства. При этом финский лидер высказался за возобновление дипломатических контактов между Европой и российским руководством, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.