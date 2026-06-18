Стубб усомнился в возможности конфликта России и НАТО

10 июня Стубб заявил, что не считает себя подходящим кандидатом для ведения переговоров с Россией и полагает, что контакты с Москвой должны взять на себя крупнейшие европейские государства. При этом финский лидер высказался за возобновление дипломатических контактов между Европой и российским руководством, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.