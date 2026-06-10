Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Россией
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не считает себя подходящим кандидатом для ведения переговоров с Россией и полагает, что контакты с Москвой должны взять на себя крупнейшие европейские государства.
«Лично я не считаю себя подходящим кандидатом для этого дела. Я считаю, что важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, такие как Франция, Германия и Британия», – сказал Стубб (цитата по ТАСС).
При этом финский лидер высказался за возобновление дипломатических контактов между Европой и российским руководством, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.
26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и Стубб.
29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта. 27 мая Песков сказал, что Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий.
В мае ТАСС писал, что представители ряда европейских стран в ходе неформальных консультаций по украинскому урегулированию в Лондоне обсуждают необходимость переговоров с Россией.