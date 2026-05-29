ТАСС: на встречах в Лондоне обсуждают необходимость диалога с Россией
Представители ряда европейских стран в ходе неформальных консультаций по украинскому урегулированию в Лондоне обсуждают необходимость переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, 29 мая в Лондоне проходят неофициальные встречи европейских представителей, посвященные ситуации вокруг Украины. В рамках обсуждений затрагиваются также вопросы санкционной политики и дальнейших шагов европейских стран.
29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта. 27 мая Песков сказал, что Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий.
26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.
Стубб подтвердил готовность быть представителем Европы на переговорах с Россией по вопросу завершения конфликта на Украине в прямом эфире телерадиовещателя Yle 24 мая.