Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,479+0,18%UTAR9,94-1,29%ARSA7,26+0,28%IMOEX2 563,35-0,79%RTSI1 136,98-0,31%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,17-0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ТАСС: на встречах в Лондоне обсуждают необходимость диалога с Россией

Ведомости

Представители ряда европейских стран в ходе неформальных консультаций по украинскому урегулированию в Лондоне обсуждают необходимость переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, 29 мая в Лондоне проходят неофициальные встречи европейских представителей, посвященные ситуации вокруг Украины. В рамках обсуждений затрагиваются также вопросы санкционной политики и дальнейших шагов европейских стран.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта. 27 мая Песков сказал, что Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий.

26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб подтвердил готовность быть представителем Европы на переговорах с Россией по вопросу завершения конфликта на Украине в прямом эфире телерадиовещателя Yle 24 мая.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте