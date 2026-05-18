Politico перечислило возможных переговорщиков от Европы с Россией

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что решение должны принимать сами европейские страны, и напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.