Politico перечислило возможных переговорщиков от Европы с Россией

Ведомости

Европейские страны продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако пока не могут согласовать единую кандидатуру. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Среди потенциальных посредников издание называет бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

По данным Politico, Меркель рассматривается из-за ее контактов с лидерами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.

Стубб, как пишет издание, до этого проявлял интерес к подобной роли, но членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие в Москве. Драги в Европе считают более нейтральной фигурой, однако он публично не заявлял о готовности участвовать в переговорах.

Кроме того, Politico упоминает в числе возможных кандидатов министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что решение должны принимать сами европейские страны, и напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шредера, заявив, что он является «известным лоббистом российских компаний».

