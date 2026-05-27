Песков: Европа подталкивает Киев к продолжению конфликта вместо переговоров
Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».
По словам Пескова, в последние дни в Европе начали обсуждать возможных кандидатов для переговоров с Россией, в том числе бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё и главу Евросовета Антониу Кошту. «Эти обсуждения о переговорах – это пока такая квазисхоластика, а действия-то направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и российская сторона остаются открытыми к переговорам. «Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому переговоры потребуются», – отметил он. При этом пресс-секретарь президента добавил, что полноценный переговорный процесс между Россией и Европой пока фактически не начался, и сейчас речь идет лишь о подготовке к возможному диалогу.
26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Ниинистё. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.
9 мая президент Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.