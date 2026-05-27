Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,476+0,06%RGSS0,187-1,17%MRKS0,481-0,31%IMOEX2 591,74+0,45%RTSI1 151,54+1,53%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Европа подталкивает Киев к продолжению конфликта вместо переговоров

Ведомости

Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия».

По словам Пескова, в последние дни в Европе начали обсуждать возможных кандидатов для переговоров с Россией, в том числе бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё и главу Евросовета Антониу Кошту. «Эти обсуждения о переговорах – это пока такая квазисхоластика, а действия-то направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и российская сторона остаются открытыми к переговорам. «Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому переговоры потребуются», – отметил он. При этом пресс-секретарь президента добавил, что полноценный переговорный процесс между Россией и Европой пока фактически не начался, и сейчас речь идет лишь о подготовке к возможному диалогу.

Захарова обозначила критерии для возможных европейских переговорщиков

Политика / Международные отношения

26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Ниинистё. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.

9 мая президент Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её