Песков: Европа подталкивает Киев к продолжению конфликта вместо переговоров

По словам Пескова, в последние дни в Европе начали обсуждать возможных кандидатов для переговоров с Россией, в том числе бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё и главу Евросовета Антониу Кошту. «Эти обсуждения о переговорах – это пока такая квазисхоластика, а действия-то направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», – сказал представитель Кремля.