Захарова обозначила критерии для возможных европейских переговорщиков
Потенциальные переговорщики от европейских стран должны обладать доверием у собственного населения и вносить конструктивный вклад в диалог с Россией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, речь идет о представителях, которые пользуются поддержкой в своих странах, не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии.
20 мая Financial Times со ссылкой на источники писала, что в странах Евросоюза обсуждают возможное назначение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или экс-премьера Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европы. По данным издания, главы МИД стран ЕС намерены обсудить возможных кандидатов на встрече, которая пройдет на Кипре на следующей неделе.
18 мая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны действующие европейские политики, обладающие необходимыми полномочиями и несущие ответственность за принимаемые решения.
Politico со ссылкой на дипломатов сообщала, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, Драги и президент Финляндии Александр Стубб.
9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. 11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против возможного назначения Шрёдера переговорщиком. По ее словам, политик – известный лоббист российских компаний. Если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола, сказала Каллас.