Захарова обозначила критерии для возможных европейских переговорщиков

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. 11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против возможного назначения Шрёдера переговорщиком. По ее словам, политик – известный лоббист российских компаний. Если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола, сказала Каллас.