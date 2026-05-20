FT: кандидатами на роль переговорщика с РФ от ЕС станут Меркель и Драги
В странах Евросоюза обсуждают возможное назначение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или экс-премьера Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европы. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить возможных кандидатов на встрече, которая пройдет на Кипре на следующей неделе. Один из бывших высокопоставленных политиков мог бы представлять ЕС на потенциальных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
18 мая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны действующие европейские политики, обладающие необходимыми полномочиями и несущие ответственность за принимаемые решения.
Она напомнила о формате минских переговоров, в которых принимали участие лидеры государств и правительств. По словам бывшего канцлера Германии, именно наличие политического мандата позволяло напрямую обсуждать ключевые вопросы с российской стороной.
Politico со ссылкой на дипломатов сообщала, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, Драги и президент Финляндии Александр Стубб. По данным Politico, Меркель рассматривается из-за ее тесных контактов с лидерами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.