FT: кандидатами на роль переговорщика с РФ от ЕС станут Меркель и Драги

Politico со ссылкой на дипломатов сообщала, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, Драги и президент Финляндии Александр Стубб. По данным Politico, Меркель рассматривается из-за ее тесных контактов с лидерами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.