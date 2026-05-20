Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RGSS0,195-0,81%CNY Бирж.10,474+1,19%IMOEX2 642-0,81%RTSI1 167,42-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Главная / Политика /

FT: кандидатами на роль переговорщика с РФ от ЕС станут Меркель и Драги

Ведомости

В странах Евросоюза обсуждают возможное назначение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или экс-премьера Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европы. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить возможных кандидатов на встрече, которая пройдет на Кипре на следующей неделе. Один из бывших высокопоставленных политиков мог бы представлять ЕС на потенциальных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

18 мая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны действующие европейские политики, обладающие необходимыми полномочиями и несущие ответственность за принимаемые решения.

Она напомнила о формате минских переговоров, в которых принимали участие лидеры государств и правительств. По словам бывшего канцлера Германии, именно наличие политического мандата позволяло напрямую обсуждать ключевые вопросы с российской стороной.

Politico со ссылкой на дипломатов сообщала, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, Драги и президент Финляндии Александр Стубб. По данным Politico, Меркель рассматривается из-за ее тесных контактов с лидерами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её