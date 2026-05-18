Меркель заявила, что переговоры с Россией должны вести действующие власти
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны действующие европейские политики, обладающие необходимыми полномочиями и несущие ответственность за принимаемые решения. Об этом она сказала на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, сообщает Politico.
«По моему мнению, решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность», – отметила бывший канцлер Германии (цитата по «РИА Новости»).
Меркель напомнила о формате минских переговоров, в которых принимали участие лидеры государств и правительств. По ее словам, именно наличие политического мандата позволяло напрямую обсуждать ключевые вопросы с российской стороной.
Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги. По данным Politico, Меркель рассматривается из-за ее контактов с лидерами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.
9 мая Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что решение должны принимать сами европейские страны, и напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шредера.