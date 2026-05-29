Песков: Европа не может быть посредником в украинском урегулировании
Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно», – отметил он.
27 мая Песков рассказал, что Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий.
26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.