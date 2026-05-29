Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,499+0,37%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 573,51-0,4%RTSI1 135,9-0,4%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Европа не может быть посредником в украинском урегулировании

Ведомости

Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно», – отметил он.

27 мая Песков рассказал, что Евросоюз лишь говорит о возможных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но на практике поощряет Киев к продолжению боевых действий.

26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте