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Президент Финляндии заявил о необходимости прямого диалога с Путиным

С инициативой, по его мнению, могли бы выступить Франция, Германия и Великобритания
Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отвечая на вопрос о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться для обсуждения мира, финский лидер сказал: «Да, я считаю, что мы должны поговорить с Путиным».

По мнению Стубба, Европа должна подключиться к диалогу скоординированно, желательно – через институты ЕС. Если это не получится, инициативу, по его словам, могут взять на себя Франция, Германия и Великобритания.

В ответ на предположения, что именно он мог бы стать тем европейским политиком, который позвонит Путину, Стубб заметил, что содержание важнее личности. Он выступил против самой идеи назначения «связного по России», назвав ее упрощением.

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Политика / Международные отношения

«Дипломатия гораздо сложнее», – отметил президент Финляндии, добавив, что не хочет строить догадки о своей возможной роли в этом процессе.

Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические и официальные источники из нескольких европейских стран сообщала, что Стубб может стать одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика от ЕС.

Financial Times со ссылкой на источники 20 мая писала, что в странах Евросоюза обсуждают возможное назначение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или экс-премьера Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европы.

Politico со ссылкой на дипломатов 18 мая сообщало, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, Драги и Стубб.

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