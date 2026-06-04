Путин: Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер является не его «другом», а одним из лучших немецких государственных деятелей.
«У него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас европейских политиков с такими качествами», - сказал Путин. Российский лидер также подчеркнул, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
Путин предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии МИДа или спецслужб, добавив, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять.
В мае 2022 г. Герхард Шрёдер покинул пост главы наблюдательного совета «Роснефти» после критики в Германии из-за его связей с Россией. О приезде Шрёдера 2 июня сообщал немецкий телеканал NTV. Корреспондент Райнер Мунц заявлял, что видел бывшего канцлера в московском отеле Kempinski. 3 июня Кремль заявил, что позитивно относится к визиту.