Путин: Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика

«У него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас европейских политиков с такими качествами», - сказал Путин. Российский лидер также подчеркнул, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.