Кремль позитивно оценил визит экс-канцлера Германии Шрёдера в Москву
Кремль позитивно относится к визиту бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Позитивно, мы всегда рады видеть гостей», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о приезде экс-главы немецкого правительства в Москву.
О приезде Шрёдера 2 июня сообщал немецкий телеканал NTV. Корреспондент Райнер Мунц заявлял, что видел бывшего канцлера в московском отеле Kempinski.
9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительной кандидатурой был бы Шрёдер. При этом глава государства подчеркнул, что решение о представителях должны принимать сами европейские страны. Лидер РФ также напомнил, что именно Европа (а не Россия) отказалась от переговоров.
11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против возможного участия Шрёдера в таком качестве. По ее словам, бывший канцлер является «известным лоббистом российских компаний».