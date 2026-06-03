Кремль позитивно оценил визит экс-канцлера Германии Шрёдера в Москву

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительной кандидатурой был бы Шрёдер. При этом глава государства подчеркнул, что решение о представителях должны принимать сами европейские страны. Лидер РФ также напомнил, что именно Европа (а не Россия) отказалась от переговоров.