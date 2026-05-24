Helsingin Sanomat: Стубба рассматривают как возможного переговорщика ЕС с РФ
Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика от ЕС может стать президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические и официальные источники из нескольких европейских стран.
По данным издания, фигура финского лидера рассматривается в числе вариантов для представления интересов Евросоюза в случае начала переговорного процесса. Газета взяла интервью у 10 дипломатических и официальных источников из ряда европейских стран, и некоторые считают, что Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку. При этом собеседники газеты подчеркивают, что обсуждение находится на начальном этапе. Пока отсутствует понимание того, кто именно может получить соответствующий мандат, какими будут его полномочия и состоятся ли переговоры вообще.
Как отмечает издание, в европейских столицах сохраняется обеспокоенность тем, что Евросоюз может оказаться в стороне от возможного мирного процесса, если ключевую роль в нем будут играть Соединенные Штаты. Сейчас ситуация приобрела новый импульс после того, как, по информации газеты, инициатива получила поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что он представил эту идею лидерам стран ЕС на закрытых консультациях в апреле, а позднее сделал ее публичной.
По данным Helsingin Sanomat, на следующей неделе на Кипре министры иностранных дел ЕС обсудят цели союза и условия начала переговоров. Издание отмечает, что этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС в июне.
21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что потенциальные переговорщики от европейских стран должны обладать доверием у собственного населения и вносить конструктивный вклад в диалог с Россией.
Financial Times со ссылкой на источники 20 мая писала, что в странах Евросоюза обсуждают возможное назначение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или экс-премьера Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европы. По данным издания, главы МИД стран ЕС намерены обсудить возможных кандидатов на встрече, которая пройдет на Кипре на следующей неделе.
Politico со ссылкой на дипломатов 18 мая сообщала, что среди возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией были названы Меркель, Драги и президент Финляндии Александр Стубб.