Глава разведки Швеции заявил об отсутствии пути назад в отношениях с Россией
Руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Стокгольм рассматривает нынешние отношения с Россией как долгосрочное стратегическое противостояние и описывает их фразой «назад пути нет». Об этом он сказал на борту шведского военного корабля у острова Готланд в Балтийском море, передает агентство Bloomberg.
По оценке главы разведки, происходящее нельзя считать временным кризисом. Нильссон выразил мнение, что страны уже сделали свой выбор, поэтому возврат к прежней модели отношений невозможен. Он также отметил, что отношения Москвы и Стокгольма перешли в стадию глубокой и продолжительной конфронтации.
24 июня секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что альянсу необходимо увеличить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. Рютте рассказал, что президент США Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок. По его словам, изменения помогут облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства.
23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пока не допускают ударов по России со своей территории, так как понимают, что за этим последует ответ со стороны Москвы. Российский лидер подчеркнул, что рейтинг политических сил, которые выступают за военную конфронтацию и усиление агрессии против страны, катастрофически снижается.