Кожемяко сообщил о намерении остаться в Приморье после нового назначения
Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко намерен остаться в Приморье, несмотря на новую должность. Об этом он сообщил ИС «Вести».
«Я обязан просто по долгу своей службы находиться на Дальнем Востоке, и одно из мест моей работы – это Владивосток», – заявил Кожемяко.
Он также дополнил, что половину своего рабочего времени собирается уделять дальневосточным субъектам. В Москве вице-премьер будет работать с тем, чтобы решения относительно развития регионов поддерживались на уровне правительства и президента РФ.
22 октября российский лидер Владимир Путин утвердил Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Ранее он занимал пост губернатора Приморского края.
21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.