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Кожемяко сообщил о намерении остаться в Приморье после нового назначения

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко намерен остаться в Приморье, несмотря на новую должность. Об этом он сообщил ИС «Вести».

«Я обязан просто по долгу своей службы находиться на Дальнем Востоке, и одно из мест моей работы – это Владивосток», – заявил Кожемяко.

Он также дополнил, что половину своего рабочего времени собирается уделять дальневосточным субъектам. В Москве вице-премьер будет работать с тем, чтобы решения относительно развития регионов поддерживались на уровне правительства и президента РФ.

22 октября российский лидер Владимир Путин утвердил Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Ранее он занимал пост губернатора Приморского края.

21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.

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