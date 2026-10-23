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Экс-депутат Госдумы Михайлов внесен в перечень террористов и экстремистов

Анна Виноградова
Владимир Федоренко / РИА Новости
Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы от КПРФ и первый секретарь отделения КПРФ в Коми Олег Михайлов включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация о его включении опубликована в реестре ведомства.

22 октября Басманный районный суд Москвы отправил Михайлова под стражу до 22 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

21 октября о задержании бывшего парламентария «Ведомостям» сообщил депутат Госдумы и глава юридической службы КПРФ Георгий Камнев. В Telegram-канале Михайлова утверждалось, что причиной уголовного преследования стала публикация 2024 г. об осужденном социологе Борисе Кагарлицком (считается в России иноагентом).

Как рассказал депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков, уголовное дело возбудили после завершения депутатских полномочий Михайлова. Представители партии выразили несогласие с его преследованием.

Михайлов был депутатом Госдумы VIII созыва в 2021–2026 гг. и возглавляет республиканское отделение КПРФ в Коми. На выборах в сентябре 2026 г. он не смог переизбраться, заняв второе место в Сыктывкарском одномандатном округе.

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