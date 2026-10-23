Экс-депутат Госдумы Михайлов внесен в перечень террористов и экстремистов

Михайлов был депутатом Госдумы VIII созыва в 2021–2026 гг. и возглавляет республиканское отделение КПРФ в Коми. На выборах в сентябре 2026 г. он не смог переизбраться, заняв второе место в Сыктывкарском одномандатном округе.