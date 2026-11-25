15 октября президент РФ Владимир Путин отметил быстрое развитие платформенной экономики в России по сравнению с другими государствами. По его словам, это создает конкурентное преимущество. При этом президент поручил ускорить устранение избыточных ограничений в электронной торговле. Путин подчеркнул, что отмена ненужных барьеров должна проводиться таким образом, чтобы не подорвать доверие к российским производителям. По его словам, важно обеспечить высокое качество товаров, поступающих на рынок через электронные площадки. Российский лидер также отметил необходимость сохранить доверие зарубежных партнеров к российской продукции, чтобы у них не возникало сомнений в ее качестве.