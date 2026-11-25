Новак возглавил правительственную подкомиссию по развитию цифровых платформ
Вице-премьер Александр Новак назначен руководителем подкомиссии правительства по развитию цифровых платформ. Соответствующее распоряжение подписано, сообщил кабмин.
Изменения внесены в состав подкомиссии, созданной в июле. В нее также включили руководителя Росаккредитации Дмитрия Вольвача.
В кабмине напомнили, что подкомиссия работает на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию. Ее задача – формировать стратегические подходы к развитию платформенной экономики и совершенствовать государственное регулирование этой сферы.
30 октября председатель правительства Михаил Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами, согласно которому Новак помимо прежних полномочий будет курировать платформенное развитие экономики, повышение производительности труда, а также национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». За ним сохраняется координация деятельности «Росатома» в установленных сферах.
15 октября президент РФ Владимир Путин отметил быстрое развитие платформенной экономики в России по сравнению с другими государствами. По его словам, это создает конкурентное преимущество. При этом президент поручил ускорить устранение избыточных ограничений в электронной торговле. Путин подчеркнул, что отмена ненужных барьеров должна проводиться таким образом, чтобы не подорвать доверие к российским производителям. По его словам, важно обеспечить высокое качество товаров, поступающих на рынок через электронные площадки. Российский лидер также отметил необходимость сохранить доверие зарубежных партнеров к российской продукции, чтобы у них не возникало сомнений в ее качестве.
С 1 октября 2026 г. вступил в силу закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ регулирует деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Им вводятся более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. Кроме того, платформы начнут взаимодействовать с государственными информационными системами для проверки сведений о маркировке, сертификатах и декларациях соответствия.