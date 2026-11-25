В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования
В связи с ухудшением погодных условий в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования в Рязанской области. Об этом говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Поезда следуют через участок Денежниково – Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. Максимальное время опоздания – 11 часов.
Пассажиры составов, задержанных более чем на четыре часа, получают питание по станциям Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.
24 ноября снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах. На 21:00 мск 17 вылетов были задержаны из-за метеоусловий, еще пять рейсов отложены более чем на два часа.