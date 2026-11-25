24 ноября Силуанов заявил, что принятый закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. оказался непростым. Он отметил, что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года – до чуть более 2% ВВП. По его оценкам, в условиях продолжающихся боевых действий это «дорогого стоит».