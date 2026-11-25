Силуанов: бюджет должен быть готов к снижению цен на нефть
Российский бюджет должен учитывать возможность снижения цен на нефть в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил зампредседателя правительства – министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«В случае нормализации ситуации в Ормузском проливе, соответственно, большие объемы нефти будут поступать на рынки и, соответственно, цены будут меняться», – заявил Силуанов (цитата по ТАСС). Он дополнил, что власти уже приняли необходимые решения, чтобы бюджет был готов к такому развитию событий.
24 ноября Силуанов заявил, что принятый закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. оказался непростым. Он отметил, что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года – до чуть более 2% ВВП. По его оценкам, в условиях продолжающихся боевых действий это «дорогого стоит».
В тот же день Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Согласно финальной версии федбюджета, расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в этом году правительство, как и прежде, придерживается трех основных приоритетов. Это средства на спецоперацию на Украине и социальная помощь участникам боевых действий и их семьям, выполнение социальных обязательств, а также достижение национальных целей через финансирование нацпроектов.