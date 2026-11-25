Последним из этих трех интервью была беседа с блогером Хилми после отбытия трехлетнего срока в колонии. Его признали виновным по делу о распространении порнографии. Уголовное дело было возбуждено после обращения Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в 2023 г. В интервью блогер рассказал об опыте пребывания в колонии.