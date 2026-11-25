Собчак удалит интервью с Хилми и СинякомВ выпусках Роскомнадзор усмотрел «признаки экстремизма»
Журналистка Ксения Собчак объявила об удалении трех своих интервью по требованию Роскомнадзора. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Я вынуждена удалить с Youtube несколько выпусков из-за требований Роскомнадзора: с Хилми [Форксом, настоящая фамилия – Олейник], Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком. Выпуски сегодня по требованию Роскомнадзора будут закрыты», – написала она.
По словам Собчак, Роскомнадзор увидел в этих выпусках признаки экстремизма. Она пояснила, что ее команда по-прежнему работает в России, поэтому обязана соблюдать эти требования.
Последним из этих трех интервью была беседа с блогером Хилми после отбытия трехлетнего срока в колонии. Его признали виновным по делу о распространении порнографии. Уголовное дело было возбуждено после обращения Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в 2023 г. В интервью блогер рассказал об опыте пребывания в колонии.
Григорьев-Апполонов – крестник и бывший зять солиста «Иванушек International». Его интервью Собчак вышло в начале ноября и вызвало широкий резонанс. В нем он заявил о прекращении сотрудничества с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese), обвинив в разрыве их творческого союза Игоря Синяка.
Синяк проживает за рубежом, ведет свой блог с начала 2010-х. В августе 2023 г. Мизулина заявляла, что Telegram-канал Синяка был внесен в реестр запрещенных сайтов и признан опасным для детей.