Эстония запретила Украине атаковать РФ со своей территории
Эстония не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для нанесения ударов по России. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал в интервью телерадиокомпании ERR.
«Мы сообщили об этом нашим союзникам и Украине: мы не предоставляем свое воздушное пространство, море или сушу – никто другой не может их использовать», – сказал Михал.
По мнению премьера, украинские атаки на российские суда и инфраструктуру продолжатся, поскольку эти суда, как он утверждает, используются для перевозки вооружений и обеспечивают финансирование военных действий.
Михал добавил, что Таллин предупредит Киев о риске загрязнения Балтийского моря в случае повреждения нефтяных танкеров.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на российский сухогруз «Спарта II», следовавший в Калининград через Финский залив. Никто из членов экипажа не пострадал.
24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg взял на себя ответственность за атаку. Он утверждал, что судно перевозило оружие. Агентство не смогло независимо подтвердить эту информацию. Зеленский также признал, что инцидент вызвал обеспокоенность европейских партнеров Киева.
23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев для предотвращения новых атак.