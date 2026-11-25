В ходе совещания Путин также поручил утвердить концепцию развития массового спорта в стране к лету 2027 г. Глава государства отметил необходимость развивать национальные виды спорта, вовлекать в занятия физической культурой людей разных возрастов и с разным состоянием здоровья, а также поддерживать инициативы бизнеса по организации спортивных соревнований.