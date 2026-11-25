Минспорта планирует отменить необходимость подтверждать звание КМС
Минспорт работает над реформой, которая позволит спортсменам не подтверждать регулярно звание кандидата в мастера спорта (КМС). Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».
По его словам, такая мера назрела. Дегтярев считает, что звания мастера спорта и кандидата в мастера спорта должны присваиваться пожизненно, поскольку достигнутый спортивный результат можно указывать в резюме независимо от текущей формы атлета.
12 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта раскритиковал требование подтверждать разряд КМС раз в три года, назвав эту норму нелогичной.
В ходе совещания Путин также поручил утвердить концепцию развития массового спорта в стране к лету 2027 г. Глава государства отметил необходимость развивать национальные виды спорта, вовлекать в занятия физической культурой людей разных возрастов и с разным состоянием здоровья, а также поддерживать инициативы бизнеса по организации спортивных соревнований.