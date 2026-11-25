Беспилотники ВСУ атаковали предприятия в Сызрани
Украинские беспилотники атаковали предприятия в Сызрани, выявлены незначительные повреждения. Об этом сообщил мэр города Андрей Советкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Погибших и пострадавших из-за падения БПЛА нет. На местах происшествий работают экстренные службы, повреждения планируется устранить в течение нескольких часов.
Советкин поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп (МОГ) «БАРС-Крылья» за профессиональные действия, благодаря которым удалось избежать жертв и ущерба гражданской инфраструктуре.
В ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 305 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что при беспилотной атаке на регион погиб человек. За ночь над областью было сбито более 145 беспилотников.