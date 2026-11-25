О том что российский президент примет участие в конференции по ИИ, представитель Кремля сообщил 24 ноября. Он напомнил, что российский лидер участвует в мероприятии каждый год и в этот раз также планирует к нему присоединиться. Песков добавил, что предстоящая конференция будет еще более интересной.