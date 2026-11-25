Путин вечером встретится с президентом Казахстана в Кремле
Президент России Владимир Путин вечером проведет встречу в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры государств также пообедают вместе.
Песков отметил, что общение Путина и Токаева продолжится 26 ноября на ежегодной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
О том что российский президент примет участие в конференции по ИИ, представитель Кремля сообщил 24 ноября. Он напомнил, что российский лидер участвует в мероприятии каждый год и в этот раз также планирует к нему присоединиться. Песков добавил, что предстоящая конференция будет еще более интересной.
Последний раз президенты России и Казахстана виделись на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Путин отметил положительные результаты саммита. По его словам, участники саммита обсудили вопросы обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Российский лидер отметил, что дискуссии завершились хорошим результатом, а стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу в этой сфере.
Саммит ОДКБ под председательством Путина прошел 11 ноября в Кремле. В саммите приняли участие Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Встреча началась с переговоров в узком составе, после чего участники перешли к расширенному заседанию. Российский президент рассказал, что на встрече в узком составе состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов безопасности.