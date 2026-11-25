23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази, передавало Reuters. По утверждению украинского лидера, корабль был потоплен. Песков тогда сообщил, что Кремль обратил внимание на заявление Зеленского, а информацию о произошедшем может предоставить Минобороны РФ.