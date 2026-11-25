Песков прокомментировал возможность ответа на украинские атаки по судам
Россия будет предпринимать все необходимые действия для достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа на украинские атаки в море.
«Все, что необходимо делать в рамках специальной военной операции для достижения тех целей, которые стоят перед нами, будет делаться», – сказал представитель Кремля.
При этом Песков не уточнил, рассматривает ли Москва возможность ответных атак по судам за рубежом.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази, передавало Reuters. По утверждению украинского лидера, корабль был потоплен. Песков тогда сообщил, что Кремль обратил внимание на заявление Зеленского, а информацию о произошедшем может предоставить Минобороны РФ.
В тот же день заместитель председателя президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил о намерении обратиться в Международный суд ООН из-за действий Украины. Он расценил нападение как посягательство на суверенитет Ливии.
25 ноября издание Libya Akhbar со ссылкой на Главное командование сообщило о гибели двоих военнослужащих военно-морских сил Ливии в результате атаки на порт Бенгази.