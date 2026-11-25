Лукашенко считает, что нельзя возлагать всю ответственность за происходящее на Украине на президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, украинскому лидеру на момент избрания не хватало политического опыта, а сейчас – самостоятельности в принятии решений. Лукашенко обвинил страны Евросоюза в нежелании завершать конфликт и предупредил о рисках его дальнейшего обострения.