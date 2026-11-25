Лукашенко предложил провести переговоры по Украине в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине на площадке в Минске. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.
«Надо было отбросить все нюансы, приехать сюда, где это было, назвать "Минск-три… пять" или как… Вернуться к этому разговору», – сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Лукашенко считает, что нельзя возлагать всю ответственность за происходящее на Украине на президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, украинскому лидеру на момент избрания не хватало политического опыта, а сейчас – самостоятельности в принятии решений. Лукашенко обвинил страны Евросоюза в нежелании завершать конфликт и предупредил о рисках его дальнейшего обострения.
«Это самое опасное для европейцев и для нас в том числе. Эскалация – это катастрофа», – подчеркнул президент Белоруссии.
Он также отметил, что разделяет позицию американской администрации о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. «Ради того, чтобы прекратить войну и чтобы не гибли люди, вот я как президент старался бы пойти на все», – заявил Лукашенко.
24 ноября Лукашенко выразил готовность сопроводить Зеленского в Москву для переговоров и выступить гарантом его безопасности. Украинский лидер отказался от предложения.
24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не согласована. При этом стороны понимают необходимость продолжения диалога.