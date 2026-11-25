В марте в Минпромторге заявили, что прорабатывают введение акциза на импортную сталь. Инициатива рассматривается в рамках пакета мер поддержки черной металлургии. Глава ведомства Антон Алиханов говорил о возможном переносе до конца 2026 г. уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и акциза на жидкую сталь, однако Минфин и Минэкономразвития в феврале выступили против такой отсрочки.