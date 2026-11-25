Сазанов: Минфин не ставит в повестку вопрос о введении акциза на импорт стали
Минфин пока не ставит в повестку вопрос о введении акциза на импорт стали. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.
«В нашем Налоговом кодексе все изменения, которые мы планировали осенью реализовать, уже реализованы, дополнительных не планируется <…> в части акциза на сталь», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сазанов уточнил, что этот вопрос относится исключительно к сфере промышленной политики и его следует адресовать Минпромторгу.
В марте в Минпромторге заявили, что прорабатывают введение акциза на импортную сталь. Инициатива рассматривается в рамках пакета мер поддержки черной металлургии. Глава ведомства Антон Алиханов говорил о возможном переносе до конца 2026 г. уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и акциза на жидкую сталь, однако Минфин и Минэкономразвития в феврале выступили против такой отсрочки.
10 ноября Минпромторг ввел ограничения по возможности закупки компаниями с госучастием импортных стальных канатов и башен для ветроэнергетики. В Минпромторге поясняли, что на российском металлургическом рынке растет спрос, связанный с инфраструктурными проектами. Таким образом, на тендерах госкомпаний при наличии заявки от российского производителя ей будет предоставляться приоритет.