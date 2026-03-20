Минпромторг прорабатывает введение акциза на импортную сталь
Минпромторг совместно с заинтересованными федеральными органами власти прорабатывает введение акциза на импортную сталь. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.
Ведомство уточнило, что соответствующие поручения были даны по итогам совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.
Инициатива рассматривается в рамках пакета мер поддержки черной металлургии. Предложения 12 февраля озвучивал глава Минпромторга Антон Алиханов. Так, он говорил о возможном переносе до конца 2026 г. уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и акциза на жидкую сталь, однако Минфин и Минэкономразвития 13 февраля выступили против такой отсрочки.
Среди других предложений – освобождение стратегических инвестпроектов от акциза на сталь на три года после завершения инвестиционной фазы. Кроме того, обсуждался приоритет закупок российской металлопродукции при реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.
В Минпромторге отмечали, что производство стали в РФ в 2025 г. снизилось на 4,6%, а выпуск готового проката – на 5,2%.